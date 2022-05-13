الدور الوطني للحركة النّقابيّة السّودانيّة - محمد مصباح

2022/05/13 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مصباح نشأت الحركة النقابية السودانية قبل استقلال السودان 1956، حيث تمّ إنشاء أندية العمال في 1934 وصدرت أول مجلة للعمال عام 1946، باسم “العامل السوداني”، وبعدها كانت أول مراحل الإنتقال نحو حركة نقابية معنية بشؤون العمال، وفي عام 1948 تمّ وضع أول قانون للعمال والعمل في عهد الإستعمار، وقد أبلت الحركة النقابية بلاءً حسناً في مرحلة الكفاح ضد الإستعمار وهذا التطور الذي شهدته النقابات السودانية منذ تأسيسها ......





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