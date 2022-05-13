في ذكرى التاسع من مايو – يوم النصر الكبير على الفاشية - عبد الجليل النعيمي

2022/05/13 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجليل_النعيمي التاسع من مايو/أيار من كل عام يوم ربيعي جميل، حيث تكون موسكو قد ودعت آخر آثار الثلوج، ويكون الجو صحوا وبدأت الطبيعة ترتدي حلة قشيبة من اخضرار الشجر وتفَتُحِ براعم الورود والزهور بألوانها المختلفة.



الطبيعة قبل الناس هيأت نفسها ودَعَتهم ليحاكوها للاحتفال بيوم النصر العظيم الذي حرر فيه الجيش السوفياتي الأحمر البشرية جمعاء من الفاشية البغيضة ودحَرها في عقر دارها – برلين.



ومنذ الصباح الباكر ترى الأجيال ......





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