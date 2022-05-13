الرافدين يوجه فروعه بتمويل قروض مشاريع البناء والإعمار

2022/05/13 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أوعز مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، فروعه بتمويل القروض للمستثمرين وإصحاب المشاريع الداعمة للبناء والاعمار.

وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "المصرف أكد أن منح القروض الاستثمارية تكون بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المراد تمويله اضافة الى ضمانات حق المصرف في استرداد امواله".

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