السعودية.. تداول فيديو حريق مجمع الظهران التجاري في الخبر.. والسلطات تعلق

2022/05/13 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من حريق شب بمجمع تجاري كبير في منطقة الخبر.

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