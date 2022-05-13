نائب يكشف عن الطريقة التي ستوزع فيها رئاسة اللجان البرلمانية - عاجل

2022/05/13 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن الاطار التنسيقي أحمد الموسوي، اليوم الجمعة، عن الطريقة التي ستوزع فيها رئاسة اللجان البرلمانية بين الكتل والأحزاب السياسية.

وقال الموسوي، لـ(بغداد اليوم) ان "رئاسة اللجان البرلمانية سوف توزع بين الكتل والأحزاب السياسية، ليس وفق الصفقات السياسية والاستحواذ، بل ستوزع وفق ثقل وحجم كل كتلة برلمانية بحسب مقاعدها النيابية، بتشاور وحوار كل الأطراف السياسية".

وبين "اننا نعتقد ان حسم رئاسة اللجان البرلمانية، امر متعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة، ولهذا حسم الملف سيكون ما بعد تشكيل الحكومة، واللجان سوف تدار حالياً من قبل الأعضاء الأكبر سناً، إضافة الى انتخاب نواب اثنين لكل رئيس في اللجان".

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