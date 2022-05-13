2022/05/13 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز- بغدادأعلنت خليه الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، قتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية نفذتها طائرات أف 16 العراقية في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات f16 التابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت نفقاً بداخله عناصر داعش الارهابي".

وأضاف البيان، أن النفق "يُستخدم مضافة لعصابات داعش الارهابي في محافظة الانبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة"، مشيراً إلى أن الضربة الجوية "أدت إلى مقتل ٣ من عناصر داعش الارهابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة جوية تقتل ثلاثة إرهابيين في الأنبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة جوية تقتل ثلاثة إرهابيين في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).