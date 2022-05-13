الفنان أزهر كبة يطلق ألبومه الموسيقي الثالث

2022/05/13 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- أحمد سميسم أعلن عازف آلة السنطور العراقي الفنان أزهر كبة عن انطلاق ألبومه الموسيقي الثالث الذي حمل اسم (موسيقى لروحك).وقال كبة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة: "أطلقتُ ألبومي الموسيقي الثالث الذي أسميته (موسيقى لروحك) بعد عمل شاق ومضني من الجهد الموسيقي الذي أخذ من وقتي سنة كاملة في إعداد الألبوم ليكون عملاً موسيقياً متميزاً يبهر متذوقي الفن عموماً والموسيقى خصوصاً".وأشار كبة الى أن "هذا الألبوم ضم 10 مقطوعات موسيقية متنوعة، فضلاً عن ثلاث أغان عراقية قدمت بتوزيع موسيقي جديد غير مسبوق يحاكي الشباب الحاضر"، موضحاً أن "أغنية (شي مالي والي) عملتها بتوزيع الكتروني حديث بمرافقة فرقة موسيقية من أوكرانيا"، لافتاً الى أن "الألبوم يضم أيضاً أغاني غربية سبعينية (البوب)، فضلاً عن مقطوعتين جديدتين من تأليفي: الأولى (السنطور الغجري) والثانية (نريد وطن).وأضاف أن "الفنان أزهر كبة قد أصدر ألبومين موسيقيين في وقت سابق (حكايات موسيقية) و(عمري 3000 سنة)، وحلمه بأن يواصل حمل آلة السنطور لتكون حاضرة في المحافل الموسيقية، لأنه درس على يدي أمهر أساتذة الموسيقى والمقام العراقي كالفنان منير بشير، وروحي الخماش، وحسين الأعظمي وآخرين".

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