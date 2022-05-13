ريال مدريد يمزق شباك ليفانتي بسداسية

2022/05/13 | 09:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حقق ريال مدريد انتصارا عريضًا بنتيجة ستة اهداف دون رد مساء اليوم الخميس، ضد ليفانتي، ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا.وسجل لريال مدريد فينيسيوس ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 45، 68، و83.بينما سجل ميندي وبنزيما ورودريجو في الدقائق 13 و19 و34.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة […]

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