ببوق هوائي.. شاهد كيف واجهت امرأة لصًا حاول سرقة متجرها

2022/05/13 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت كاميرا مراقبة رد فعل امرأة آسيوية عندما تفاجأت بمحاولة لص اقتحام متجرها من أجل السرقة، وتتذكر إيفا ليو تفاصيل ما حدث داخل متجر الشحن الدولي الخاص بها في 25 أبريل الماضي ...وكأن ما حدث وقع بالأمس.

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