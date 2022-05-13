2022/05/13 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

اعلنت خليه الاعلام الامني، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة ارهابيين بضربة جوية في الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناءاً على المعلومات الاستخبارية الوارده من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة،بالساعة ٠٤١٧ يوم /٢٠٢٢/٥/١٣ تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات f16 التابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت نفق بداخله عناصر داعش الارهابي يستخدم مضافة لعصابات داعش الارهابي في محافظة الانبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة ادى الى مقتل ٣ من عناصر داعش الارهابي".

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