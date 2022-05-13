اسعار الدولار تعاود الارتفاع بالأسواق المحلية في العراق - عاجل

2022/05/13 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاودت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في عموم المحافظات العراقية.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف بحسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كان سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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