كيف يمكن ان نخرج من الهيمنة الامريكية بسبب وجود احتياطي البنك المركزي بالدولار في البنك الفيدرالي الامريكي؟

2022/05/13 | 09:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

هذا السؤال طرحه احد الاخوة المعلقين

على قانون نوبك الامريكي فأجبته :

في القرن السابع عشر والثامن عشر كانت

العملة الاولى في العالم هي الدولار

الاسباني الفضي ، ثم بدأ الباون

ال

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