الإطاحة بمتهمين يستخدمون 'التنويم المغناطيسي' لسرقة أموال من الصيرفات في بغداد

2022/05/13 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة مبلغ مالي من إحدى الصيرفات عبر التنويم المغناطيسي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود بلاغ الى مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد من أحد أصحاب مكاتب الصيرفة يتضمن قيام ثلاثة متهمين بالدخول الى مكتبه، وتنويمه مغناطيسيا وسرقة مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف دولار، وجه قائد شرطة بغداد بغلق جميع منافذ المنطقة والقيام بحملة تفتيش ومتابعة فورية".

وأضاف البيان، أن "مفارز الفوج تمكنت من تشخيص المتهمين الثلاثة، وإلقاء القبض عليهم وضبط المبلغ المسروق، وتم التوجه بهم مع المضبوطات الى مكتب مكافحة الإجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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