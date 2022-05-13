الحوار الفلسفي والتفكير الإيجابي - زهير الخويلدي

2022/05/13 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمةالحوار (المكتوب أحيانًا) هو محادثة متبادلة بين كيانين أو أكثر.



الأصول الاشتقاقية للكلمة (لوغوس ، كلمة ، كلام) هي مفاهيم مثل المعنى المتدفق ولا تنقل بالضرورة الطريقة التي جاء بها الناس لاستخدام الكلمة ، مما يؤدي إلى افتراض أن الحوار يكون بالضرورة بين طرفين فقط.



الحوار كشكل من أشكال الاتصال له دلالة لفظية.



بينما يمكن أن يكون التواصل تبادلًا للأفكار والمعلومات عن طريق الإشارات والسلوكيات غير ......





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