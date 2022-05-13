جرائم قتل الصحفيين واستشهاد شيرين ابو عاقلة - نهاد ابو غوش

2022/05/13 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش لتتحول لحظة استشهاد شيرين ابو عاقلة إلى ساعة لبدء هجوم مضاد لمحاكمة القتلة جريمة جديدة مروعة تركتبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، ومن دون تمييز بين مقاتلين ومدنيين، بين فدائيين وصحفيين، هي جريمة قتل وغعدام الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة.بمزيج من مشاعر الغضب والألم والحزن والذهول، مقرونة بمشاعر الاعتزاز والفخر، تلقت الأسرة الصحفية الفلسطينية وعموم الصحفيين في جميع انحاء العلم ......





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