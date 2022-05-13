فضحتهم الكاميرا.. رجل يصور سرًا ما فعله ركاب يخت في مياه فلوريدا

2022/05/13 | 10:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو رصده رجل سرًا ما فعله ركاب يخت في مياه ولاية فلوريدا الأمريكية، واعتقلت الشرطة الأمريكية مشتبهًا به بعد أن شوهد طاقم قارب وهم يفرقعون بالونات في مياه مرسى ساوث بفلوريدا ، ونشر تاجر قوارب محلي لقطات فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

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