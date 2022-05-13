بالفيديو:الطائرات العسكرية تكافح

2022/05/13 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الاثنين الفائت عمليات المكافحة

الجوية لحملة مكافحة (حشرة الدوباس) في

جيلها الربيعي الحالي التي تصيب أشجار

النخيل في كربلاء المقدسة بالتعاون مع

مديرية زراعة كربلاء المقدسة , بحضور

محافظ كربلاء الم

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