2022/05/13 | 10:30 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي : الحرس الثوري هو الذي نفذ مجزرة الهواشة و نهر الامام في ديالى | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي : الحرس الثوري هو الذي نفذ مجزرة الهواشة و نهر الامام في ديالى | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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