الحيدري: لم يعد امام التحالف الثلاثي غير التوافق وانهاء الازمة الراهنة

2022/05/13 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان التحالف الثلاثي لم تعد امامه غير التوافق لانهاء الازمة السياسية الراهنة بعد فشله في تشكيل حكومة الأغلبية، لافتا الى ان بعض اطراف هذا التحالف مستفيدة من استمرار الوضع الراهن.وقال الحيدري لـ /المعلومة/، ان “التحالف الثلاثي وفي حال كان لديه شعور بالمسؤولية وبمعاناة الشعب […]

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