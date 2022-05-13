"غاضبون ومحبطون".. جنود روس يرفضون القتال في أوكرانيا

2022/05/13 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار المعارك في أوكرانيا منذ غزوها في 24 فبراير يسعى آلاف الجنود الروس إلى عدم القتال هناك والبحث عن سبل قانونية تقيهم غضب ونقمة الكرملين، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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