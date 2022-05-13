"قاومته بشجاعة".. كاميرا مراقبة ترصد رجلا يحاول خطف امرأة والاعتداء عليها ليلا

2022/05/13 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة ولاية ماساتشوستس الأمريكية، القبض على رجل بعدة تهم منها محاولة الاختطاف والاعتداء بقصد الاغتصاب.وتقول الشرطة إنه كان هاربا منذ حادثة يوم الأحد الماضي.

لكنها عثرت عليه بمساعدة من الجمهور الذي قدم بعض المعلومات والمواقع المحتملة لتواجد المشبه به فيها، وكما قامت امرأة بالاتصال برقم النجدة للإيقاع به.



وفي تقرير جون موناهان مراسل محطة “Boston 25 News” الإخبارية المزيد من التفاصيل.

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