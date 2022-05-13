بعد انتظار دام 20 عاماً.. طاقم طبي يحقق حلم سيدة عراقية

2022/05/13 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، النجاح في تحقيق حلم سيدة دام 20 سنة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "فريقاً طبياً في مستشفى البتول التعليمي اجرى عملية قيصرية لام كانت تعاني من عقم الاولي استمر 20 سنة بعد علاج مكثف اثمر عن انجابها اول طفل في لحظة انسانية معبرة للغاية".

واضاف العزاوي، ان "فرق طبية في مستشفى البتول نجحت في ادخال سلسلة انظمة واجهزة وبرامج ساهمت في تحقيق حلم الامومة لعشرات الحالات المعقدة والصعبة في السنوات الاخيرة بعضهن تاخر انجابهن عقود مبينا ان وجود مختبرات متطورة ساهمت في تحقيق نتائج ايجابية في الاشهر الماضية".

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