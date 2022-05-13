2022/05/13 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم

الفتلاوي على حاجة محافظة كربلاء الى

زيادة تخصيصاتها السنوية ورفدها وبمالغ

اضافية خلال الزيارات المليونية التي

تشهدها المحافظة حيث يقصدها بحدود 50

مليون زائر سنويا،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب المحافظ: لدينا 75 حي تجاوز في كربلاء ونعمل 18 ساعة يومياً لانجاز مشاريعنا.(فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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