وزير التربية: تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم قيد الدراسة

2022/05/13 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - حسين عمارأكد وزير التربية علي الدليمي، اليوم الجمعة، أن المحاضرين المجانيين مشمولون بعقود موازنة 2022، فيما أشار الى أن تثبيتهم على الملاك الدائم قيد الدراسة.وقال الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية الحالية مهتمة بقضية المحاضرين واستكملت جميع الاجراءات الخاصة بهذا الملف".وأضاف أن "المحاضرين المجانيين هم حالياً مشمولون بقرار 315 ضمن عقود موازنة 2022، أما تثبيتهم على الملاك الدائم فالقضية تحت المناقشة".وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، عن التوجيه بحلّ مشكلة المحاضرين في موازنة العام 2022.فيما أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، سعي الحكومة لتثبيت المحاضرين المجانيين.

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