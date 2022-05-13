عودة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني

2022/05/13 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت المفاوضات المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد محادثات جديدة في طهران، بحسب ما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، مضيفا أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال في متناول اليد.

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