لماذا الفلسطينيون وحدهم يدافعون عن المسجد الأقصى؟ - إبراهيم ابراش

2022/05/13 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش منذ النكبة في مثل هذا الشهر قبل 74 عاماً بل قبل ذلك منذ صدور وعد بلفور 1917 والفلسطينيون مسلمون ومسيحيون يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى كمكان عبادة يخص جميع المسلمين ويستشهدون ويعانون وحدهم.



ما يسمى العالم الإسلامي والعالم العربي لم يتحركا عندما أعلن الكيان الصهيوني القدس عاصمة له ولم يتحركا عندما قررت واشنطن نقل سفارتها إلى القدس، ولم يتحركا وهما يشاهدان المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون ال ......





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