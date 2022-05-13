كاميرا مراقبة ترصد سيارة تسلا تطير في الهواء وتصطدم بمبنى

2022/05/13 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة وقوع حادث سير مروع، حيث قال سائق للشرطة إنه فقد السيطرة على سيارته الكهربائية وهي من طراز تسلا قبل اصطدامها بمبنى مركز المؤتمرات في كولومبوس، بولاية أوهايو الأمريكية.

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