2022/05/13 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس العراق..ارتفاع بدرجات الحرارة وجو مغبر بهذه المناطق للأيام الأربعة المقبلة - عاجل

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