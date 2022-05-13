مسؤولين كبار يغادرون تويتر والشركة تعلن عن ووقف التوظيف

2022/05/13 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلنت شركة تويتر، مساء امس الخميس، عن مغادرة اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين وتعليق جميع التعيينات غير الضرورية في خضم عملية شراء إيلون ماسك للمجموعة.

وأكدت متحدثة باسم المجموعة لوكالة الانباء الفرنسية فرانس برس أن مسؤول الاستهلاك كايفون بيكبور ومسؤول المنتجات المدرة للدخل بروس فالك غادرا تويتر.

في تغريدة، أكد بيكبور الذي أشرف خصوصا على فرق الهندسة والتصميم وخدمة المستعملين أنه ليس من اتخذ القرار.

وأكد أن المدير التنفيذي للمجموعة باراغ أغراوال طلب مني المغادرة بعد أن أعلمني أنه يريد أن يأخذ الفريق في اتجاه مختلف، مشيرا إلى أنه كان في إجازة أبوة.

إضافة إلى مغادرة هذين المسؤولين، تخطط تويتر لخفض الإنفاق.

وأضافت المتحدثة: "اعتبارا من هذا الأسبوع، نعلق غالبية التعيينات والتعويضات، باستثناء المناصب التجارية الحساسة".

وتابعت: "سنخفض التكاليف غير المتعلقة بالأجور لضمان مسؤوليتنا وفعاليتنا".

وكان مجلس إدارة الشبكة الاجتماعية قد قبل عرض الاستحواذ الذي قدمه إيلون ماسك بقيمة 44 مليار دولار في نهاية نيسان.

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