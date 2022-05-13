اعتقال أبرز الاسماء المطلوبة على

2022/05/13 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن اعتقال ابرز الاسماء المطلوبة على القائمة السوداء في ديالى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوة امنية خاصة نفذت كمين نوعي في محيط ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة".

وأضاف ان القوة تمكنت من الاطاحة بأبرز الاسماء المطلوبة على القائمة السوداء على مستوى ديالى وهو متهم بالإرهاب"، مبيناً ان "المعتقل رغم خطورته نجح القوات الامنية في الاطاحة به دون إطلاق رصاصة واحدة".

وأوضح المصدر ان "المعتقل كان مطاردا منذ أشهر قبل الايقاع به بعد معلومات استخبارية دقيقة حددت مكان اختبائه".

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