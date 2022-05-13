نائب يتهم وزير النفط بـ”الخيانة العظمى” ويكشف عن تعطيله مصفى حكومي لتشغيل مصفى اهلي!

2022/05/13 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اتهم النائب هادي السلامي وزير النفط احسان عبد الجبار بإيقاف مصفى حكومي في النجف، لتشغيل مصفى اهلي بالقرب منه، متهمًا إياه بـ”الخيانة العظمى”.

وقال السلامي خلال استضافته في برنامج “كشف حساب” الذي يقدمه الزميل محمد قيس على شاشة “عراق 24″، إن “وزير النفط قام باجراء عقد لاقامة مصفى اهلي بالقرب من مصفى النجف الحكومي”، مشيرًا إلى أن “عبد الجبار قام بايقاف المصفى الحكومي وتشغيل المصفى الاهلي لانتاج النفثا”.

وبينما اتهم السلامي عبد الجبار بـ”الخيانة العظمى”، تساءل عن الدوافع التي تجعل وزير النفط “يعطل مصفى حكومي ليشغل مصفى اهلي”.

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