عالية نصيف تشيد بموقف وزير النفط بشأن قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص نفط الإقليم

2022/05/13 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت النائبة عالية نصيف بموقف وزير

النفط تجاه تطبيق قرار المحكمة

الاتحادية فيما يخص تصدير نفط الإقليم

وقيامه بمطالبة حكومة إقليم كردستان

بالالتزام به، داعيةً رئيس الوزراء

والادعاء العام والمحكمة الات

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