غبار وغيوم تكسران صحو أجواء الايام الأربعة القادمة

2022/05/13 | 11:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد خلال الاسبوع المقبل، متوقعة عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة الاثنين المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “طقس البلاد لهذا اليوم الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى صحوا يتحول الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عما سجل يوم امس، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط احيانا الى (30-40)كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000 م، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا إلى غائم جزئي وغبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم امس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) کم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عما سجل يوم امس، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط احيانا الى (30-40) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم وفي العواصف الترابية أقل من 1000 م”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع غبار خفيف يتحول الى غائم جزئي ليلا، والمنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها صحوا ويتحول الى غائم جزئي ليلاً، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف يتحول الى غائم جزئي ليلا، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وأشار إلى أن “يوم الاحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى والشمالية غائماً جزئياً، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم مناطق البلاد”.

ونوه البيان إلى أن “الحالة الجوية للبلاد ليوم الاثنين، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى مغبراً مع بعض الغيوم وحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون مغبراً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم يتحول بعد الظهر الى مغبر وحدوث عواصف ترابية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

ولفت إلى أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً ومغبراً في عموم البلاد، و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غبار وغيوم تكسران صحو أجواء الايام الأربعة القادمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غبار وغيوم تكسران صحو أجواء الايام الأربعة القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).