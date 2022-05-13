جرح فلسطيني باشتباكات جديدة مع الجيش الاسرائيلي في جنين

2022/05/13 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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جرح فلسطيني في اشتباكات جديدة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة حيث قتلت الصحافية الفلسطينية الأميلركية شيرين أبو عاقله قبل يومين، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "شابا فلسطينيا اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين ونقل الى المستشفى".

وأوضح المصدر نفسه أن الجريح هو داود الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي القائد السابق لكتائب شهداء الاقصى في جنين الذ كان قد فر من سجن إسرائيلي في ايلول 2021 ثم اعتقل من جديد.

واشارت وسائل الاعلام الى أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع تبادل اطلاق النار بين جنود اسرائيليين وفلسطينيين، وإطلاق نيران الجيش الاسرائيلي على منزل هناك.

ونشرت الوكالة الفلسطينية لقطات فيديو لمنزل تتصاعد منه سحب دخان قالت" ان قذائف متتالية اطلقت اتجاه اتجاه المنزل المحاصر الذي تصاعدت منه سحب من الدخان وسمعت منه صوت تفجيرات.

المصدر: وكال الانباء الفرنسية

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