الساعدي: قانون الامن الغذائي سيمرر من قبل التحالف الثلاثي فقط

2022/05/13 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيمرر من قبل التحالف الثلاثي فقط، لافتا الى ان هناك رفض كبير لتمرير هذا القانون لما له من اضرار اقتصادية كبيرة.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “التحالف الثلاثي يمتلك اغلبية داخل مجلس النواب لها القدرة على تمرير اي مشروع قانون […]

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