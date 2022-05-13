أسبوع الموضة الأسترالي يستضيف أول عرض أزياء للمقاسات الكبيرة على الإطلاق

2022/05/13 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما كان يصعب إقناع النساء اللواتي يتمتعن بمقاسات كبيرة بالصعود على مدرج الأزياء، نجحت صاحبة وكالة Bella Management، تشيلسي بونر، بتنظيم أول عرض أزياء مخصص حصريًا للمقاسات الكبيرة، بمشاركة العديد من العلامات التجارية الاسترالية.

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