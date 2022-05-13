شاهد مافعله سكرتير الكاظمي مع طفل من تكريت مصاب بمرض في رأسه

2022/05/13 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

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اخبار العراق

منذ 17 دقيقة

بتوجيه من القائد العام

الفريق اول الركن محمد البياتي يلتقي بطفل وعائلته من تكريت مصاب بمرض في الرأس ويلبي جميع مطالبهم

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