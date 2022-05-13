صحيفة ايرانية تكشف أسباب قصف القوات الايرانية لأربيل: الحكومة العراقية تجاهلت التحذيرات

2022/05/13 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة كيهان الإيرانية عن الأسباب

التي دفعت القوات الإيرانية الى قصف

اهداف لها في إقليم كردستان في العراق،

وهي إن مجموعة تضم خمسة جواسيس دخلت

ايران عن طريق الإقليم كما تم القاء

القبض على اثنين من

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