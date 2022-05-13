إيران.. اعتقال 22 متظاهرا في احتجاجات على ارتفاع أسعار الغذاء

2022/05/13 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام حكومية ،في وقت مبكر من يوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 22 متظاهرا كانوا يحتجون على ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية الأساسية المدعومة في مدينتين جنوبيتين.

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