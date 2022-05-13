القبض على متهمين بحوزتهما مئات الحبوب المخدرة في كربلاء

2022/05/13 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- كربلاءأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتيهما مئات الحبوب المخدرة في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، القت مفارز المديرية، القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهما (350) حبة مخدرة من نوع كبتاجون و30 غراماً من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان الكتروني وأكياس معدة للبيع".

وأضاف البيان، أن المتهمين "تم إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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