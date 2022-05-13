2022/05/13 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالم الآثار والفنان الهولندي، ثيو دي فيتر، يقوم بمهمة لتأريخ ترميم الآثار السورية التي دمرتها الحرب.وهدفه عرض التراث الغني والفريد للبلاد في سوريا وخارجها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنان هولندي يضع تصورا لترميم الآثار السورية التي دمرتها الحرب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنان هولندي يضع تصورا لترميم الآثار السورية التي دمرتها الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).