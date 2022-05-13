الحكم بالسجن لمدة سنة بحق 4 ضباط في شرطة النجف

2022/05/13 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة سنة بحق 4 ضباط في النجف.

وذكر المصدر ل (بغداد اليوم)، أن "محكمة قوى الامن الداخلي الخاصة في بغداد، أصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة بحق اربعة من ضباط النجف وهم برتبة (مقدم , رائد ، نقباء إثنين) وثلاث من المراتب (مفوضين) جميعهم منسوبين لقيادة شرطة النجف قسم مكافحة الاجرام".

وأضاف أنه "تقرر أيضا اخراج المدانين من الخدمة (عقوبة تبعية) وذلك لاخفائهم اثار جرائم سطو مسلح وهروب متهمين منذ عام 2016".

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