مسلحون يقتلون مواطنا في ميسان

2022/05/13 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

افاد مصدر امني في محافظة ميسان، بمصرع مواطن على ايدي مسلحين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "مسحلين مجهولين اطلقوا النار على شخص وسط ميسان واردوه قتيلًا".

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