الجولة 31 من دوري الممتاز تختتم اليوم بإقامة ثلاث مباريات

2022/05/13 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تختتمُ، اليوم الجمعة، مُنافساتُ الجولة (31) من الدوري المُمتاز للموسمِ الحالي بإقامة ثلاثِ مباريات.ففي الساعةِ الرابعة عصراً تجري مباراةُ فريق نوروز وضيفه فريق أمانة بغداد بملعبِ جامعةِ السليمانية.وفي التوقيتِ نفسه، يلعبُ فريقُ الكهرباء أمام ضيفه فريق القوة الجويّة بمَلعبِ التاجي.وفي الساعةِ السابعة مساءً، يحتضنُ مَلعب الشعب الدوليّ مباراةَ فريق […]

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