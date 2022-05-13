الجيش الروسي يفشل في إحراز أي تقدم ملموس بشرق أوكرانيا

2022/05/13 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، أن القوات الروسية "فشلت في إحراز أي تقدم ملموس" في شرق أوكرانيا، على الرغم من تركيز الروس في هذه المنطقة بعد انسحاب وإعادة انتشار الوحدات من منطقتي كييف وتشرنيهيف.

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