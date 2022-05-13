مجددا.. صاروخ أوكراني يستهدف سفينة إنزال روسية والأخيرة تتفاداه بصعوبة

2022/05/13 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهدت أعمدة من الدخان بالقرب من سفينة إنزال روسية من طراز سيرنا في البحر الأسود، الخميس، حيث حددت صورة الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة ماكسار وجود سفينة برافعة ثقيلة قرب جزيرة الثعبان، في جنوب أوكرانيا.

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