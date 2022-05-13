قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم

2022/05/13 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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1- ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان – 130 مليون دولار

2- ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز “سلة” – 121 مليون دولار.

3- كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – 115 مليون دولار.

4- نيمار دا سيلفا – باريس سان جيرمان – 95 مليون دولار.

5- ستيفن كاري – جولدن ستايت ووريورز “سلة” – 92.8 مليون دولار.

6- كيفين ديورانت – بروكلين نتس “سلة” – 92.1 مليون دولار.

7- روجير فيدرير – تنس – 90.9 مليون دولار.

8- ألفاريز – ملاكم مكسيكي – 90 مليون دولار.

9- توم برادي – تامبا باي بوكانيرز – 83.9 مليون دولار.

10- يانيس أنتيتوكونمبو – ميلووكي باكس “سلة” – 80.9 مليون دولار.

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