الفتح يتحدث عن اسباب تشريع قانون تجريم التطبيع

2022/05/13 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف تحالف الفتح، اليوم الجمعة، عن أسباب تشريع قانون تجريم التطبيع بالوقت الحالي، رغم وجود قانون سابق يحظر التعامل مع إسرائيل.

وقال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "القانون الذي أقر هو اصلا موجود ضمن الدستور العراقي ولكن حين تغافل البعض عنه أصبح من الواضح أن بعض القوى السياسية لديها ميول للتطبيع وخصوصا بعد المؤتمر الذي أقيم في أربيل برعاية واضحة ومعلمة".

وأضاف انه "يتوجب على الحكومة العراقية ان تفعل القانون، وهنا لا اقصد الحالية كونها عاجزه عن ان تدفع الخطر عن نفسها فكيف لها أن تحاكم من ثبت تورطه بهذا الجرم الحقير".

وأشار الفتلاوي الى ان "الحكومة الحالية لم تستطع أن تجعل كردستان تعطي استحقاقات بغداد وهي غير مكترثة بالقرارات التي تصدر من مجلس القضاء الأعلى لذلك فهي عاجزه تماما"، داعياً الى "تفعيل قانون حظر التطبيع ولا يجب ان يكون حبرا على ورق".

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