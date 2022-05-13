المالية النيابية تبحث مع وزير الكهرباء الحاجة الفعلية للأموال لزيادة إنتاج الطاقة

2022/05/13 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع استضافت اللجنة المالية، اليوم الجمعة، وزير الكهرباء عادل كريم، لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية. وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية برئاسة الكعبي تستضيف وزير الكهرباء، بشأن الحاجة الفعلية للاموال التي تساهم في زيادة انتاج الطاقة".

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