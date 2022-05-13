2022/05/13 | 13:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qL3NdFanUFc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صبحي المندلاوي : في الفترة المقبلة سيتم تطبيق إجراءات مشددة على النواب للحضور) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صبحي المندلاوي : في الفترة المقبلة سيتم تطبيق إجراءات مشددة على النواب للحضور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).